شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف فوزي: تزوجت أربع مرات وكنت بأعترف بخيانتي لزوجاتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان يوسف فوزي، ضيفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وقال الفنان يوسف فوزي إنه تزوج أربع مرات الأولى كان لديه 18 سنة وكانت جميلة جدا وأخدتها وسافرنا لندن.

وأضاف يوسف فوزى: "تعرفت على زوجتى الثانية فى لندن وكانت تونسية وتزوجتها 4 سنوات والثالثة فرنسية يونانية إيطالية ومكثت معاها 18 سنة، وخلفت منها، وآخر واحدة كنت أعرفها وهى فى عمر 7 سنوات وقعدنا مع بعض 30 سنة وأخوها كان صاحبى".

وتابع: "كنت بعترف بخيانتى الزوجية لزوجاتى، وكنت بمهد ليهم الأول بأنى أقول إنى غلطت واسمعى منى قبل ما تسمعى من حد تانى والعيب مش منك لكن العيب منى أنا وكانت تبوسنى بعد ما أقولها الكلام ده".

واستكمل يوسف فوزي: "لم أر بناتى لمدة 17 عاما، وكنت متضايق جدا، وولادى هم سارة الكبيرة 45 سنة، منيرة 40 سنة وعمر 26 سنة، عمر قاعد معايا وسارة ومنيرة بيأتوا لزيارتي وعندي حفيدان ولد وبنت".



يوسف فوزى من برنامج واحد من الناس



يوسف فوزي وعمرو الليثى



الفنان الكبير يوسف فوزي



الفنان يوسف فوزي