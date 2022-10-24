شكرا لقرائتكم خبر عن هل تطرح HBO نسخة جديدة من الحلقة العاشرة لمسلسل House Of The Dragon؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تم تسريب الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل House Of The Dragon ليلة الجمعة الماضية، وذلك قبل طرحها بيومين تقريبا، حيث من المقرر طرحها اليوم ليلة الأحد 23 أكتوبر الجارى، وطالبت شبكة HBO متابعيها المخلصين بعدم مشاهدة النسخة المسربة من الحلقة المنتظرة، ما جعل متابعى مسلسل House Of The Dragon في حيرة حول إمكانية طرح نسخة جديدة من الحلقة العاشرة والأخيرة من العمل؟، وبالتالي لن يحصل متابعى مسلسل House Of The Dragon، على إجابة لـ هذا السؤال ألا في خلال ساعات مع طرح الحلقة.

وذلك بعد أن حازت الحلقة العاشرة والأخيرة من مسلسل House Of The Dragon على ردود فعل مختلفة من متابعى السلسلة.

وكان قد بدأ طرح مسلسل House Of The Dragon يوم 21 أغسطس الماضى، ومن المقرر أن يتكون المسلسل الجديد من 10 حلقات، تصل مدتها من 45 إلى 60 دقيقة، وأكثر في بعض الحلقات، ووصلت تكلفة إنتاج مسلسل House Of The Dragon إلى أكثر من 300 مليون دولار في المجمل.

وكان قد تم تصوير مسلسل House Of The Dragon في عدة دول حول العالم منهم البرتغال، وكرواتيا، وعدة مواقع في المملكة المتحدة، وعدة بلدان في أسبانيا، وبدأ العاملين على السلسة اختيار أبطال House Of The Dragon من يوليو من عام 2020، وحتى ويوليو من العام التالى 2021، واستغرق تصوير المسلسل الجديد المنتظر أقل من عام، حيث بدء ما بين أبريل من عام 2021، إلى فبراير من العام الجارى 2022.

مسلسل House of the Dragon الجديد من بطولة بادي كونسيدين، مات سميث، أوليفيا كوك، إيما دارسي، ستيف توسان، إيف بيست، فابيان فرانكل، سونويا ميزونو ، وريس إيفانز، ميلي ألكوك، بيثاني أنطونيا، فيبي كامبل، إميلي كاري، هاري كوليت، رايان كور، توم جلين كارني، جيفرسون هول، ديفيد هوروفيتش ، ويل جونسون، جون ماكميلان، جراهام ماك تافيش، إيوان ميتشل، ثيو نيت، ماثيو نيدهام، بيل باترسون، فيا سابان، جافين سبوكس، وسافانا ستاين.