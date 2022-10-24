شكرا لقرائتكم خبر عن كريسى تيجان بصحبة أبنائها وعلامات الحمل تظهر عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت النجمة الشهيرة كريسى تيجان زوجة المغني جو ليجند متأثرة بعلامات الحمل التي صارت واضحة على جسدها مؤخرًا، إذ ارتدت ملابس واسعة من أجل ظروف حملها، وذلك أثناء سيرها بصحبة أبنائها، مؤخرًا خلال الصور التي تم رصدها لها.

ويأتى حمل كريسى تيجان بعدما شهدت معاناة فى اكتوبر من العام الماضى، أي قبل مرور سنة بالتحديد، حينما فقدت جنينها، بعد 20 أسبوعا من الحمل.



كريستى تيجان

وهو الأمر التى استرجعت ذكرياته مؤخرًا حينما كشفت كريسي تيجان عن قيامها باصطحاب صندوق يحمل رفات أبنها المتوفي "جاك" الذي فقدته بعد 20 أسبوعًا من الحمل نتيجة انفصال المشيمة في سبتمبر 2020، وذلك خلال سفرها بأي مكان مع طفليها لونا 5 سنوات، ومايلز 3 سنوات، مؤكدة أن أبناءها يطلبون ذلك باستمرار.



كريسى تيجان

وقالت تيجان في تصريحات لها :"عندما نذهب في إجازة أو شيء من هذا القبيل، فإنهم دائمًا ما يقولون "لا تنس الطفل جاك" ثم يتعين علي أن أحزم أمتعته، متابعة: "وبعد ذلك عندما نصل إلى حيث نحن ذاهبون، فإنهم يقولون: "يا إلهي ، يجب أن يكون عطشانًا"، "قد يبدو هذا جنونًا للناس، لكنهم سيضعون كوبًا صغيرًا من الماء بجانب صندوقه الصغير من الرماد. وهم يحبون حقًا أن يكونوا جزءًا منه ".