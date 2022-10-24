عمرو مصطفى يستعد لطرح "ملوش زي" خامس أغاني ألبوم "غيرك مين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

يستعد الفنان عمرو مصطفى، لطرح أغنية جديدة بعنوان "ملوش زي" خامس أغاني ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "غيرك مين".

ونشر "عمرو"، مقطع من الأغنية، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "ملوش زي.. قريبا على يوتيوب".

ويتعاون "عمرو" في أغنية "ملوش زي" مع الشاعر مصطفى ناصر، والأغنية من ألحانه.

وتقول بعض كلمات الأغنية: "قولتله إيه الكلام؟ قالي خير، وأما قال.. قلبي قال كل خير، ملوش زي واللي زيه يبقى زيه إزاي، ده صورته في مرايته هو أحلى منها كتير، مشفتوش حبي له قد إيه".

وطرح عمرو مصطفى، مؤخرا أغنية "سيبوه" رابع أغاني ألبوم "غيرك مين".

كما طرح قبلها 3 أغاني من الألبوم، وهم: أغنية "إلا أنا" وهي من كلمات مصطفى إسماعيل وألحان عمرو مصطفى، وأغنية "رقصة" من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى. وأيضا أغنية "هيجاريه" وهي من كلمات مصطفى ناصر وألحان عمرو مصطفى وتوزيع Luis Robisco.