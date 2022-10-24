زين رشك يرصد معاناة المهاجرين في "رحلة برية"

محمد اسماعيل - القاهرة - يرصد الفيلم العراقي القصير "رحلة برية"، أزمة الهجرة غير الشرعية ومعاناة المهاجرين عن طريق سرد قصة حقيقية حدثت بالفعل، نقلها الشاب العراقي زين رشك، حيث من المقرر الانتهاء من الفيلم نهاية نوفمبر المقبل.

وأوضح رشك، أن الفيلم يدور حول حافلة قديمة تنطلق من العراق إلى الحدود الغربية تحمل مهاجرين غير شرعيين يبحثون عن ملاذ آمن، حيث تخترق، بدراية سائقها، البلد تلو الآخر وصولاً إلى نهاية الرحلة في مدينة سويسرية.

وأضاف أن سائق الحافلة يجمع جوازات سفر الركاب وأموالهم بحجة تدبير إقامات لهم ثم يفر بما جمعه تاركًا رجالاً ونساءً وأطفالاً في تلك الحافلة المتوقفة في شارع وسط المدينة، لتبدأ بعدها رحلة المهاجرين مع المعاناة.

وأعرب زين رشك، عن أمله في أن تنجح أفلام الهجرة في مناقشة الأزمة وتسليط الضوء على أسبابها وكيفية علاجها بهدف توعية الشباب من مخاطر الهجرة غير الشرعية، كما أعرب عن أمله في أن ينال الفيلم على إعجاب الجمهور العربي