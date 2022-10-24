رمضان 2023.. محمد العدل يكشف عن اسم مسلسل نيللي كريم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

كشف المخرج محمد جمال العدل عن اسم مسلسل الفنانة نيللي كريم، الذي تخوض به السباق الرمضاني المُقبل 2023.

ونشر العدل صورة تجمعه بالفنانة نيللي كريم، عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك"، وعلق عليها: "مسلسل عملة نادرة، تأليف مدحت العدل، إنتاج جمال العدل- العدل جروب، رمضان 2023 إن شاء الله، يا كريم يارب".

وتعود نيللى كريم للتعاون مع المؤلف مدحت العدل بعد غياب دام لأكثر من 4 سنوات، منذ أن قدما سوياً مسلسل "لأعلى سعر"، عام 2017، وشارك في بطولته كلا من أحمد فهمى، زينة، نبيل الحلفاوى، أحمد مجدي، سلوى محمد على، ورحمة حسن، إخراج ماندو العدل .

يذكر أن نيللي كريم حققت نجاحًا كبيرًا في مسلسل "فاتن أمل حربي"، الذي عرض رمضان 2022، العمل إنتاج شركة العدل جروب، من تأليف إبراهيم عيسى، وإخراج ماندو العدل، بطولة النجوم: نيللي كريم، هالة صدقي، محمد الشرنوبي، فادية عبد الغني، شريف سلامة ومحمد ثروت، وخالد سرحان وجيلان علاء وغيرهم.