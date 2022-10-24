هنا الزاهد تهدي جائزتها عن فيلم بحبك لـ تامر حسني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أهدت الفنانة هنا الزاهد جائزة أحسن ممثلة، التي تسلمتها عن دورها في فيلم "بحبك" من مهرجان القنوات الفضائية للفنان تامر حسني.

ونشرت هنا صورة ومقطع فيديو لها، أثناء تسلمها الجائزة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلقت هنا على الصورة: "جائزة التميز والإبداع سينما فيلم بحبك، شكرا لكل النقاد اللي كتبوا عني كلام يفرح القلب، شكرا لكل الصحفيين اللي كتبوا عن دوري في الفيلم. شكرا لكل الجمهور اللي قالولي رأيهم و شوفت فيديوهاتهم وهما بيمثلوا مشاهد ليا في الفيلم. شكرا لكل زملائي في الفيلم و شكرا على الكواليس اللي كانت لذيذة بينا".

وأضافت: "وأخيرا شكرا تامر الممثل والمخرج في الفيلم شكرا على اهتمامك بينا كلنا في الفيلم يمكن اكتر من نفسك و دلوقتي باخد جايزة احسن ممثلة عن دوري في فيلم بحبك و أنا بهديك الجائزة دي".

"بحبك" تأليف وإخراج وبطولة تامر حسني، ويشاركه في البطولة هنا الزاهد وهدى المفتي ومدحت تيخا ومجموعة كبيرة من الفنانين، إنتاج حسام حسني.