يوسف فوزي: أخدت كفايتي من التمثيل وكان نفسي أعمل شخصية عبد اللطيف أبو هيف

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القاهرة - سامية سيد - حل الفنان يوسف فوزي، ضيفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وقال الفنان يوسف فوزى إنه يعشق الكوميديا، وشارك في العديد من الأفلام الكوميدية، منها "ميدو مشاكل وبلبل حيران"، مشيرا إلى أن الفنان أحمد حلمى أيضا مؤمن بموهبته.

وأضاف فوزي، خلال حلوله ضيفا ببرنامج "واحد من الناس": إن أفضل 5 ممثلات شباب منى زكى، منة شلبى، وهند صبرى، ومن الرجال أمير كرارة، وياسر جلال وأحمد السقا وأحمد حلمى ومحمد رمضان.

وتابع يوسف فوزى: "كنت بطلا فى السباحة والملاكمة، وكنت أحب محمد على كلاى جدا، ومن المصادفة أيضا أنى أُصبت بنفس مرض محمد على كلاى، وأنا تعلمت الصبر من هذا المرض، وأتعامل مع الواقع بواقعية، ومثل ما قال لى الدكتور (عيش حياتك اليوم بيومه أو اقعد اشتكى وعيط أنا قررت أعيش اليوم بيومه)".

واختتم يوسف فوزى حديثه قائلا: "أخدت كفايتى من التمثيل، وكان نفسي أعمل شخصية عبد اللطيف أبو هيف، وكان بيلعب معايا سباحة وهو كان عنده 80 سنة وقالى فى مرة عاوز أقابل صفوت الشريف وزير الإعلام وأقوله لو حبيتوا تعملوا مسلسل عنى وعن بطولاتي ومسيرتي الرياضية أرشح يوسف فوزي ليقوم بدور البطولة.



يوسف فوزى من برنامج واحد من الناس



يوسف فوزي وعمرو الليثى



الفنان الكبير يوسف فوزي



الفنان يوسف فوزي