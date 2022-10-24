شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو الليثي يطلب من يوسف فوزي العودة للتمثيل مرة أخرى بعد اعتزاله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان يوسف فوزي، ضيفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وكشف الفنان أن دوره فى فيلم "حليم" مع أحمد زكى كان أصعب دور فى حياته، وكانت هناك مودة كبيرة بينهما، وكان زكي مصابا وقتها بسرطان الرئة، وأشار فوزي إلى أنه تألم جدا له، وأنه دخل عليه ولم يعرفه".

وقال يوسف فوزى: "كان الدور كله مصطلحات طبية وأنا مش عارف أحفظها، لحد ما جاء دكتور ابن واحد صديقى فى نادى الجزيرة حفظنى كل المصطلحات بطريقة سهلة، ودخلت عملت الدور كويس جدا".

وطالب الليثى من الفنان يوسف فوزى بالتفكير مرة أخرى في العودة للتمثيل، والتحلى بالإرادة الكافية التى ستساعده على ذلك.

وعلى جانب آخر قال يوسف فوزى إنه عمل دور السير ماينز فى مسلسل الملك فاروق، وكنت بعلم زملائى الفنانين طريقة نطق الإنجليزية الصحيحة، وقدمت مع الفنان محمد صبحى أعمالا كثيرة، مثل: "فارس بلا جواد وملح الأرض وعايش فى الغيبوبة"، وهو إنسان هايل جدا، والأستاذ محمد صبحى ليس ديكتاتورا بالعكس بدليل كمية النجوم التى تخرجت من مدرسته.

كما تمنى الفنان يوسف فوزي الشفاء للزعيم عادل إمام، مشيرا إلى أنه قدم أفلاما ناجحة معه، منها: "أنا اللى قتلت الحنش، وبوبس" وغيرهما، وأنا بقوله ربنا يديك الصحة يا أستاذ يا كبير وربنا يقويك على الشائعات".



يوسف فوزى من برنامج واحد من الناس



يوسف فوزي وعمرو الليثى



الفنان الكبير يوسف فوزي



الفنان يوسف فوزي