شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يحيى حفلاً غنائيًا بمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام في الثامنة مساء اليوم الإثنين 24 أكتوبر على مسرح النافورة حفلاً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف يحييه الفنان محمد الحلو فيها فاصلاً غنائيًا مميزًا من أغانية القديمة والجديدة ومن تترات المسلسلات التى ما زالت خالدة فى ذاكرة الجماهير فى كل مكان مثل تتر مسلسل "ليالى الحلمية".



المايسترو احمد عاطف المايسترو احمد عاطف



محمد الحلو محمد الحلو

كما تتواصل جلسات المؤتمر العلمى المصاحب حيث تعقد فى العاشرة صباحًا على المسرح الصغير جلسة تناقش محور التجارب الإبداعية للمسرح الغنائي في البلاد العربية بحضور كل من الدكتور الاب يوسف طنوس (لبنان) مقرراً، الدكتور نبيل الدراس (الأردن)، الدكتور فراس الطرابلسي (تونس) الدكتورة نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور كمال يوسف ( السودان)، الدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق)، وتستأنف فى الثانية عشر والنصف ظهرًا بمشاركة كل من نبيل الدراس ( الأردن) مقررًا، الدكتور فتحي زغندة (تونس)، الدكتور عبد المنعم بن حامد ( ليبيا)، الدكتور الفاتح حسين احمد (السودان)، الدكتور عدنان خلف ساهي (العراق)، الدكتور هيثم شعوب (العراق).