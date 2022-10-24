فن ومشاهير

محمد الحلو يحيى حفلاً غنائيًا بمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الحلو يحيى حفلاً غنائيًا بمهرجان الموسيقى العربية.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر فعاليات الدورة الـ31 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية حيث يقام في الثامنة مساء اليوم الإثنين 24 أكتوبر على مسرح النافورة حفلاً بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور أحمد عاطف يحييه الفنان محمد الحلو   فيها فاصلاً غنائيًا مميزًا من أغانية القديمة والجديدة ومن تترات المسلسلات التى ما زالت خالدة فى ذاكرة الجماهير فى كل مكان مثل تتر مسلسل "ليالى الحلمية". 

5e48543f-8cc1-4cf2-8dd9-683790134212
 المايسترو  احمد عاطف 
200b6b5c-3d18-4c9c-816a-279d2bed9f35
 محمد الحلو 

كما تتواصل جلسات المؤتمر العلمى المصاحب حيث تعقد فى العاشرة صباحًا على المسرح الصغير جلسة تناقش محور  التجارب الإبداعية للمسرح الغنائي في البلاد العربية بحضور كل من الدكتور الاب يوسف طنوس (لبنان) مقرراً، الدكتور نبيل الدراس (الأردن)، الدكتور فراس الطرابلسي (تونس) الدكتورة نهيل سلوم (سوريا)، الدكتور كمال يوسف ( السودان)، الدكتور حبيب ظاهر العباس (العراق)، وتستأنف فى الثانية عشر والنصف ظهرًا بمشاركة كل من نبيل الدراس ( الأردن) مقررًا، الدكتور فتحي زغندة (تونس)، الدكتور عبد المنعم بن حامد ( ليبيا)، الدكتور الفاتح حسين احمد (السودان)، الدكتور عدنان خلف ساهي (العراق)، الدكتور هيثم شعوب (العراق).

 

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا