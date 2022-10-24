محامي شيرين يؤكد فسخ عقدها مع شركة روتانا

كتب امير فتحي في الاثنين 24 أكتوبر 2022 02:43 صباحاً - أكد حسام لطفي، محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب، ان موكلته فسخت عقدها مع شركة روتانا للإنتاج الفني.

وقال حسام لطفي في تصريح لاحد البرامج الفنية انه تم الاتفاق بكل ود واحترام متبادل على فسخ العقد.

وتابع انه تم الاتفاق بالتراضي على بدائل الالتزام بعمل اغاني مبنيا تقديره على حرص روتانا على استمرار علاقتها بشيرين.

يذكر ان بنود تعاقد شيرين عام 2019، مع شركة روتانا للإنتاج الفني،تنص على قيام المطربة بتسجيل وتنفيذ ألبومين، إلى جانب إحيائها 3 حفلات، إذ لم تطرح سوى 4 أغاني فقط على مدار 3 سنوات.

الفنانة شيرين عبد الوهاب، طرحت عقب عودتها للتعاون مع شركة روتانا، أغنية بعنوان “مش قد الهوى”، في أبريل 2020، وفي ديسمبر 2021، قامت بطرح 4 أغاني، هي “خاصمت النوم” و”ملكش مكان” و”القماص”، و”كلها غيرانة”، وسط غياب الدعاية تماما عنها من جانب الشركة المنتجة، ولم يتم طرح أي بوسترات أو برومو دعاية للترويج لها.ن كما تم تسريب أغاني “ملكش مكان” و”سيدنا القماص”، قبل طرحها رسميا.

وتخضع الفنانة شيرين عبد الوهاب حاليا للفحص الطبي والعلاج، في إحدى المصحات النفسية، حتى إكمال علاجها من إدمان المخدرات.