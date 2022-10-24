شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف فوزي: أُصبت بالسرطان وشفيت منه وجالى نزيف في المخ نتيجة سقوطى على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان يوسف فوزي، ضيفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وقال الفنان يوسف فوزى إنه قدم دور الجراح فى مسلسل "أوبرا عايدة" وكانت شخصية الطبيب أنه أصيب بمرض الشلل الرعاش، لتمر الأيام ويتصادف إصابته بالمرض نفسه.

وأضاف يوسف فوزى: قدمت دورا فى مسلسل "أستاذ ورئيس قسم" والأستاذ عادل إمام شافنى بهز إيدى وبحطها فى جيبى، ولم يكن يعلم أنى مصاب بالشلل الرعاش، ولم يطلب منى الاعتزال، وأنا أخدت قرار الاعتزال بعد مسلسل "ولى العهد" لأنهم كانوا بيطلبوا مني أمنع إيدي من الاهتزاز.

وتابع: "بعد الاعتزال تفرغت لتربية عمر ابنى؛ لأنه مصاب بنوع من أنواع التوحد الخفيف جدا، وعندما قرأت عن مرض عمر اكتشفت أنى أنا كمان مصاب بهذا المرض، وأنا كنت بحب أنظف البيت وأنا قاعد، وزوجتى دعمتنى فى مرضى، وأنا كنت رافض الظهور فى أى برنامج أو أى حد يشعر منى بالاستعطاف، وزملائى كتير بيسألوا عليا، ومنهم عزت العلايلى ومحمود قابيل، وأنا أعذر الذين لم يسألوا عنى، ومن أصدقائى فى الوسط رجاء الجداوى وشويكار وعائلة أبو عوف.

واستكمل يوسف فوزى حديثه قائلا: أُصبت بمرض السرطان فى مراحله الأولى، والحمد لله أجريت عملية وشفيت منه، كما أننى أُصبت بنزيف فى المخ إثر وقوعى على الأرض والحمد لله كان النزيف خارج غشاء المخ وليس داخله، والحمد لله أنا صابر وربنا بيسترها معايا".



يوسف فوزى من برنامج واحد من الناس



يوسف فوزي وعمرو الليثى



الفنان الكبير يوسف فوزي



الفنان يوسف فوزي