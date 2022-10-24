شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف فوزي: ضربت أحمد زكي بفيلم "النمر الأسود" ونزف دم من وجهه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان يوسف فوزي، ضيفاً في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وقال الفنان يوسف فوزى إنه قدم مشهدا صغيرا مع النجم الكبير أنور وجدي بفيلم سينمائي وهو طفل، إلا أن بدايته الحقيقية كانت من خلال المخرج نيازي مصطفى، وقال له إنه يحب التمثيل، ومنها كانت بدايته الأولى من خلال فيلم "وحوش الميناء" مع وحش الشاشة فريد شوقي وإخراج نيازي مصطفى.

وأضاف فوزي: ضربت أحمد زكى بجد فى فيلم "النمر الأسود"، وكنت خايف عليه من الضربة لأنها كانت سيف يد وجت فى وجهه لدرجة إنه نزف دم من فمه، وأحمد زكى لم يغضب مني، وقال لى أنت بعد 3 سنين هتبقى رشدى أباظة السينما، وهذا لم يتحقق.

وتابع يوسف فوزى: كانوا بيشبهونى بالفنان عادل أدهم، ولم أفكر فى دراسة السينما لأنى اتجوزت وسافرت إلى لندن، واشتغلت فى مطعم بغسل صحون لأنى كنت متدلع فى مصر، ثم وصلت إلى إنى أبقى طباخ ثم صاحب مطعمين فى لندن.

يوسف فوزى من برنامج واحد من الناس



يوسف فوزي وعمرو الليثى



الفنان الكبير يوسف فوزي



الفنان يوسف فوزي