شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف فوزي: لم أر والدى حتى سن 8 سنوات واعترض على فكرة التمثيل قبل إنهاء الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حل الفنان يوسف فوزي، ضيفا في برنامج "واحد من الناس" للإعلامى عمرو الليثى، المذاع على قناة الحياة، وأهدى الليثي باقة ورد للفنان القدير يوسف فوزي تكريما لمسيرته الفنية الرائعة.

وقال الفنان يوسف فوزى، إن والدته إنجليزية، ووالده كان تركي "شركسي" وكان مهندس صوت باستوديو مصر، وإن والدته كانت ممثلة جامدة جدا، ومثلت فى لندن وهى خريجة معهد تمثيل وكانت ملكة جمال مصر سنة 1936 وانفصلت هي ووالده بعد زواج 3 سنوات.

وأضاف يوسف فوزي، خلال لقائه مع الإعلامى دكتور عمرو الليثى ببرنامجه "واحد من الناس" على شاشة الحياة، لم أر والدى حتى وصلت إلى سن 8 سنوات، وكان هناك احترام متبادل بينهما، وعندما تزوجت والدتى ذهبت للعيش مع والدى فى القاهرة، وكانت والدتى تحضر كل أسبوع لترانى.

وتابع يوسف فوزي: اتربيت فى بيت مصطفى وحسين فهمى مع أخوهم حسن، وعلى بدرخان وأحمد يحيى وكلهم كانوا زملائى فى المدرسة، ووالدى قدم دورا فى فيلم قلبى دليلى وهو صغير.

واستكمل يوسف فوزي: "والدى اعترض على فكرة التمثيل مبكرا وقال لى لازم تخلص دراسة الأول وكان صديقى أحمد يحيي مثل دور فى فيلم واخد فلوس فروحت لوالدى، فقال لى صاحبك ده صايع خلص تعليم الأول، وعندما انتهيت من دراستى قالى تعالى مثل فى استوديو مصر".



يوسف فوزى من برنامج واحد من الناس



يوسف فوزي وعمرو الليثى



الفنان الكبير يوسف فوزي



الفنان يوسف فوزي