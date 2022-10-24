شكرا لقرائتكم خبر عن الضاحك الباكي الحلقة 2.. الريحانى ينال جائزة التمثيل بالمسرح المدرسى ووالده يتوفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل الضاحك الباكي، المذاع على قناة Cbc، بترك أسرة "نجيب الريحانى" السرايا بعد احتجازها من قبل أصحاب الديون، وانتقلوا إلى منزل بمنطقة باب الشعرية، وبدون عفش وعاشوا فترة صعبة بعد إصابة والد نجيب الريحانى بشلل نصفى.

وتغيب "نجيب الريحانى" عن المدرس لمدة تجاوزت الشهر بسبب سوء حالتهم، ولكن مدير المدرسة سأل عليه لتميزه في النشاط المسرح، وأخبره المشرف الفني للمسرح التابع للمدرسة بأنه سيحاول أن يصل له بعد أن قاموا بتغيير سكنهم.

وتحدث المشرف إلى "والدة نجيب الريحانى" فردوس عبد الحميد، وأخبرها بأنه يمكن توفير المصروفات المدرسية، وإن حصلت المدرسة على الجائزة الأولى في المسرح فيمكن أن يدخل "نجيب" في قسم الفقراء وتكون منحة من مدير المدرسة، ولكنها رفضت في البداية، ثم وافقت بعد طلب "نجيب" الذهاب للمدرسة واشترطت على "نجيب" أن يعمل بعد الظهر بأى وظيفة، وبالفعل حصل على وظيفة في محل بقالة.

وطلب "والد نجيب الريحانى" باسم قهار، من المحامى الخاص إجراء بعض التغييرات، خاصة بابنة شقيقته اليتيمة التي تعيش في ملجأ للأيتام بأن في حالة وفاته يحضر البنت وتعيش في مسكن الأسرة، وأن يكون لها نصيب من الميراث مثل أولاده.

ودخل "نجيب" في مسابقة المدارس الخاصة بالنشاط المسرحى، وأثناء تمثيل رواية لشكسبير أمام لجنة المسابقة خرج عن النص وروى بعض الأمور التي تتعلق بتعرضه لحياة أسوأ وكيف تغيرت حياته من السرايا إلى مسكن بباب الشعرية والغنى إلى الفقر، وبعد انتهاء المشهد، اعتذر عن تحريف رواية شكسبير، وقام المشرف الفني على النشاط المسرحى بتعنيفه وأثناء طرده طلب المدير إحضاره.

وكانت المفاجأة هو فوز المدرسة بكأس النشاط الفني الأول، وقررت اللجنة أيضا منح نجيب الريحانى كأس التمثيل لتميزه في الأداء التشخيصى، ومن فرحته ذهب إلى منزله لإخبار والده ووالدته بما حدث، ولكن كانت الصدمة هنا حيث توفى والده مما انهار من البكاء.

وانتهت الحلقة الثانية من مسلسل الضاحك الباكى بعدما كبر "نجيب" والذى يجسده وقتها الفنان عمرو عبد الجليل، وهو ما زال يعمل في محل البقالة، وتناول مشهد استوقاف مخبر له وسأله عن المنشورات، وبعد علمه بوصول الحكمدار الإنجليزى طلب من "نجيب الريحانى" إخفاء المنشورات.

"الضاحك الباكى" يرصد توثيق فترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل وبطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبدالحميد والدة نجيب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.