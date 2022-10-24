شكرا لقرائتكم خبر عن الضاحك الباكى الحلقة 2.. والد نجيب الريحانى يصاب بشلل نصفى بعد حرق إسطبل الخيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الثانية من مسلسل "الضاحك الباكى" المذاع على قناة Cbc، بإصابة "والد نجيب الريحانى" باسم قهار، بمرض الفالج "الشلل النصفى"، بعد حرق إسطبل الخيول الخاص به، ما تسبب في صدمة زوجته "والدة نجيب الريحانى" فردوس عبد الحميد، وقام الطبيب بكتابة العلاج له.

وحضر أصدقاء والد نجيب الريحانى، الذين جاءوا لمطالبة زوجته بدفع الديون، وأخبروها بأنهم لن يلجأوا للمحاكم، ولكنهم سيحضرون متخصصا في تسعير السرايا التي يسكنون فيها والمزرعة الخاصة به حتى يحصلون على أموالهم، وانفعلت "والدة نجيب الريحانى" عليهم، وحاول نجيب الريحانى تهدئتها أثناء البكاء.

"الضاحك الباكى" يرصد توثيق فترة زمنية من خلال شكل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لمصر في نهاية القرن 19 وبداية الـ20، ويتناول حياة نجيب الريحاني بداية من ميلاده نهاية القرن 19 منذ عام 1892 وحتى خمسين عاماً في عام 1949 وعن قصص الفن والمسرح وحكايات عن الراحل في تلك الحقبة الزمنية المهمة.

مسلسل "الضاحك الباكي" سيناريو وحوار محمد الغيطى وإخراج محمد فاضل وبطولة عمرو عبد الجليل في دور نجيب الريحاني، ومصطفى شوقي دور سيد درويش، وفردوس عبد الحميد والدة نجيب الريحاني، رزان مغربى فى دور بديعة مصابني، وهاجر الشرنوبى وعدد آخر من الفنانين.