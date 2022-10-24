تكريم راغب علامة في مهرجان الموسيقى العربية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

كرم الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، المطرب اللبناني الكبير راغب علامة، ضمن فعاليات اليوم الرابع بالدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية.

الفنان الكبير راغب علامة وجه الشكر لدار الأوبرا المصرية، وأعرب عن سعادته البالغة للمشاركة في المهرجان.

وقدم "علامة" خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه من بينها: "الحب الكبير، اللي باعنا خسر دلعنا، سهروني الليل، تركني لحالي، استمارة ستة، آسف حبيبتي، قلبي عشقها، نسيني الدنيا، مغرم يا ليل، تعاليلي، يا ريت فيي خبيها، اشتقتلك أنا، يا حياتي، يا حبيب قلبي يا غالي، أنا ممكن أزعلك".