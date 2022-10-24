الحلفاوي يختار تشكيل الأهلي لمباراة السوبر أمام الزمالك.. (تعرف عليه)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

اختار الفنان القدير نبيل الحلفاوي، تشكيل النادي الأهلي لمباراة السوبر أمام الزمالك، المقرر اقامتها يوم 28 أكتوبر الجاري على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

وكتب الحلفاوي، التشكيل الذي وضعه لهذه المباراة، عبر حسابه على تويتر: "الشناوي. معلول. منعم.متولي. أكرم. فتحي. ديانج. عبد القادر. سافيو. تاو. شادي".

جاء ذلك ردا منه على سؤال لأحد متابعيه، جاء فيه: "شايف إيه أنسب تشكيلة للسوبر يا قبطان؟".

وكان الحلفاوي، كتب تدوينة سابقة تخص مباراة السوبر عقب لقاء الأهلي وأسوان والزمالك وسيراميكا بالدوري، قال فيها: "بعد مشاهدتي لجزء من ماتش الزمالك ثم مباراة الأهلي.. أتوقع سوبر سيئا أو على أحسن الفروض أقل من المتوقع".

وفاز الأهلي على أسوان بهدف دون رد، بينما فاز الزمالك على سيراميكا بهدفين دون رد.

ويلتقى قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك في مباراة السوبر المصري يوم 28 أكتوبر الجاري، على استاد هزاع بن زايد بمدينة أبوظبي الإماراتية.

ويخوض الزمالك المباراة باعتباره بطل الدوري والكأس في الموسم الماضي، بينما يلعب الأهلي باعتباره وصيف بطولتي الدوري والكأس. ويتم نقل مباراة السوبر المصري عبر قنوات "أون تايم سبورت".

يذكر أن، هذه هي المرة الخامسة التي سيلعب فيها كأس السوبر المصري في دولة الإمارات بعد مواسم 2015 و2017 و2018 و2020.