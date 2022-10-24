شمس بإطلالة جريئة وهند صبري بدون مكياج.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد- الخليج 365:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

رحمة حسن

نشرت الفنانة رحمة حسن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

هند صبري

نشرت الفنانة هند صبري، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة طبيعية بدون مكياج.

جومانا مراد

نشرت الفنانة السورية جومانا مراد، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة بدوية بالصحراء.

أمل بوشوشة

نشرت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة كاجوال أنيقة.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة "سيلفي" جديدة لها داخل سيارتها.

إيساف

نشر الفنان إيساف، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له علق عليها قائلا: "أول مرة عيد ميلادي يجي في الصيف"

شمس

نشرت الفنانة الكوسيتية شمس، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بإطلالة جريئة.

أحمد فهمي

نشر الفنان أحمد فهمي، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة له بين "كلابه" داخل منزله.

إيميه صياح

نشرت الفنانة اللبنانية إيميه صياح، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها ظهرت فيها بمدينة دبي الإماراتية.

مي سليم

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها علقت عليها قائلة: "صباح الخير".