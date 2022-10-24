راغب علامة يبدأ حفله الغنائي بمهرجان الموسيقى العربية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ النجم اللبناني راغب علامة، منذ قليل، حفله الغنائي الأول بمهرجان الموسيقى العربية، وذلك على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.

ويقدم "علامة" الحفل، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو چورچ قلته.



وبدأ "راغب" الحفل بأغنية "أنت الحب الكبير" ليتفاعل معه الجمهور وحضور الحفل بالتصفيق والهتاف.

وسبق حفل راغب علامة، فاصل للفنان سعد رمضان والفنانة مروة ناجي، الذين قدما عددا من الأغاني التي استمتع بها جمهور المهرجان.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، أطلقا فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك الخميس الماضي 20 أكتوبر على مسرح النافورة.

وتتواصل الفعاليات لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.