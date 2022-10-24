شكرا لقرائتكم خبر عن شروط نقيب الموسيقيين مصطفى كامل لضبط أغانى المهرجانات "إنفوجراف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقيين، خلال الاجتماع الخاص بشأن مطربي المهرجانات، السماح لمطربي المهرجانات بالغناء خلال الفترة المقبلة تحت شعبة الأداء الصوتي.

وقال مصطفى كامل، إن جميع مطربي المهرجانات يمارسون المهنة، وذلك بعد الإمضاء على قرار بعده شروط منها:

1 - التوقف عن جميع الألفاظ الخارجة للذوق العام والبذيئة

2 - الغناء برفقة فرقة موسيقية مكونة من 12 عضوا عاملا

3 - أخذ موافقة من النقابة لممارسة العمل بالخارج

4- لا تطرح أي أغنية تحت مسمى مهرجان

ومن يخالف هذه القرارات سيمنع من الغناء خلال فترته النقابية.

ووافق على تلك الشروط كل مطربي المهرجانات الذين حضروا الاجتماع الخاص بشأن ملف المهرجانات، منهم حسن شاكوش وعنبة وأورتيجا.



