شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين يقدم مسلسله "نسيت كلمة السر" رمضان المقبل في 15 حلقة فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المنتج طارق الجناينى لـ"الخليج 365"، إنه بدأ التحضيرات والتجهيزات لمسلسل النجم آسر ياسين بعنوان "نسيت كلمة السر"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن شركته تمضى قدمًا في التعاقد مع الأبطال المرشحين تمهيدًا لبدء التصوير، مؤكدًا أن المسلسل يتكون من 15 حلقة فقط، وليس 30 كما أشيع.

وفى السياق ذاته، رشح القائمون على مسلسل "نسيت كلمة السر" المخرج هانى خليفة ليتولى إخراج العمل المقرر عرضه فى رمضان المقبل 2023، حيث يلتقى خليفة وآسر ياسين للمرة الأولى فى الدراما التليفزيونية، والمسلسل مقتبس عن رواية بنفس السم للكاتب حسن كمال، ووافق خليفة بشكل مبدئى على إخراج المسلسل، حيث من المقرر أن يبدأ التحضيرات والاستعدادات للعمل فور الانتهاء من كل التفاصيل، والعمل على معاينة أماكن التصوير وخلافه .

وتدور أحداث المسلسل حول بطل مصرى فى إحدى الألعاب تعرض لمرض بعنوان ALS وهو نفس المرض الذى أصيب به اللاعب مؤمن زكريا، فهل سيناقش المسلسل نوعية المرض وكيفية معالجته، بالإضافة إلى الأسباب التي من خلالها تصيب الإنسان؟ رواية نسيت كلمة السر للكاتب حسن كمال، تتناول التاريخ الشخصى لأحد الأبطال الرياضيين، وهى خليط من الأحداث الاجتماعية والسياسية المتلاحقة، التى مرت بها مصر خلال الـ10سنوات الأخيرة، ولكن من وجهة نظر شخص لم يشارك فيها، بل كان شاهدا عليها، لأسباب خاصة به يكتشفها القارئ في ثنايا الرواية.

يشار إلى أن أخر أعمال آسر ياسين، مسلسل "سوتس" وعرض في رمضان الماضى، وحقق نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته كلا من صبا مبارك، احمد داود، محمد شاهين، تارا عماد، ريم مصطفى، مصطفى درويش، وعدد من الفنانين، إخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجانينى .