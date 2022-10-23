شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تصوير فيلم "الحريفة" لـ نور خالد النبوى وخالد الذهبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج رؤوف السيد عن بدء تصوير فيلمه الجديد "الحريفة" الذى يضم مجموعة من الفنانين الشباب وعلى أبرزهم نور خالد النبوى، حيث يعد الفيلم من الأفلام المميزة خاصة أنها تضم عددًا من الوجوه الجديدة والشابة، التي سيكون لها بصمات واضحة الفترة المقبلة، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد.



الحريفة

فيلم "الحريفة " بطولة عدد من الشباب أبرزهم نور خالد النبوي، وأحمد غزي، وخالد الذهبي، ونور إيهاب، وآخرين، ومن المقرر أن يضم الفيلم مفاجأة وهى تواجد نجم الكرة السابق، والإعلامي أحمد حسام ميدو، كممثلًا لأول مرة داخل العمل.

يذكر أن نور إيهاب يعرض لها حاليا مسلسل "اعمل ايه" بطولة خالد الصاوى وصابرين، بالإضافة على هناء الشوربجى وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من الفنانين الشباب تأليف محمد الحناوى، وإخراج احمد عبد الحميد، وإنتاج سينرجى .

يشار إلى أن أخر أعمال نور النبوى مسلسل "راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.