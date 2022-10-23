سعد رمضان يبدأ حفله الغنائي بمهرجان الموسيقى برسالة للجمهور (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تصوير- محمود عبدالناصر:

بدأ المطرب اللبناني سعد رمضان، حفله الغنائي الذي يحييه مساء اليوم الأحد، ضمن فعاليات الدورة الـ 31 لمهرجان الموسيقى العربية، بكلمة وجهها لجمهور الحفل.

وقال سعد، في كلمته: "كل الحب من ست الدنيا بيروت إلى أم الدنيا مصر، فخور للمرة السادسة إني موجود على هذا المسرح أمام جمهور رائع أحترمه وأعشقه، وأعتبر المسرح امتحان، وأنا النهاردة في امتحان، وأشكر كل القائمين على المهرجان".

وقدم "رمضان"، عددا من الأغاني خلال الحفل، منها: "عندك بحرية، أمي نامت على بكير، يا حبيبتي يا مصر، أحلف بسماها، الحب الأسطوري، شو محسودين"، وغيرها.

يذكر أن الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا، أطلقا فعاليات الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية بحضور الفنانة جيهان مرسى مدير المهرجان والمؤتمر، وذلك الخميس الماضي 20 أكتوبر على مسرح النافورة.

وتتواصل الفعاليات لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية)، مسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية) وأوبرا دمنهور.