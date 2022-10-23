"أعطى للنقابة الكثير".. مصطفى كامل يوجه الشكر لـ هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

حرص الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، توجيه الشكر للفنان الكبير هاني شاكر نقيب الموسيقيين السابق، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر نقابة المهن الموسيقية بوسط البلد.

وقال "كامل": "الفنان هاني شاكر أخ وصديق عزيز، وأشكره على كل ما سبق"، متابعا: "هاني شاكر أعطى للنقابة الكثير".

وكان الفنان مصطفى كامل قد عقد مؤتمرا صحفيا اليوم حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة، وعدد من مطربي المهرجانات من بينهم حمو بيكا، شحتة كاريكا، عنبة، أورتيجا.

وبدأ نقيب الموسيقيين حديثه في المؤتمر قائلا: "اللي هيقدم مهرجانات مش هيغني تاني ولا هيلمس مايك تاني، إحنا عاملين إقرارت إن مفيش معندناش كلمة مهرجانات، وهتدوني وعد من كل اللي قاعدين واللي بيسمعوني برة مش عايز أسمع اللفظ ده تاني