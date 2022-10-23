مصطفى كامل: يحرم عليا يخش جيبي فلوس حرام من النقابة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، إن كل من يتم اعتماده من نقابة الموسيقيين ضمن شعبة من الشعب له كل الحماية وكافة الحقوق والواجبات.

وتابع: "أنا يحرم عليا يخش جيبي من فلوس النقابة فلوس حرام، كل من ييعتمد من النقابة ضمن شعبة من الشعب، يدفع الرسوم ويلتزم بالقرارات".

وأضاف نقيب الموسيقيين: "الإقرار اللي هيمضيه العضو له منا كل الحماية وكافة الحقوق والواجبات".

وبدأ نقيب الموسيقيين حديثه في المؤتمر قائلا: "اللي هيقدم مهرجانات مش هيغني تاني ولا هيلمس مايك تاني، إحنا عاملين إقرارت إن مفيش معندناش كلمة مهرجانات، وهتدوني وعد من كل اللي قاعدين واللي بيسمعوني برة مش عايز أسمع اللفظ ده تاني