ابنة أحمد الفيشاوي تحتفل بعيد ميلادها الـ 18.. ووالدتها: "أتمنى ألا تخافي من مواجهة الخصوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

نشرت هند الحناوي طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، عبر حسابها الرسمي بموقع فيسبوك، صورا تجمعها بابنتها لينا الفيشاوي، التي تحتفل اليوم بعيد ميلادها الـ 18.

وعلقت: "لقد شاهدتك تكبرين من ألطف طفل إلى أجمل شابة، أنا فخورة بكِ، إذا كان بإمكاني أن أمنحك شيئًا واحدًا في هذه الحياة، فسأمنحك القدرة على رؤية نفسك بالطريقة التي أراك بها في كل ثانية من كل يوم، أنتِ فتاة شابة جميلة وطيبة وكريمة وشجاعة ومحبة ومرحة وعاطفة وملهمة، وقدوة رائعة للجميع".

وتابعت: "على الرغم من كل شيء الأفضل إلى حد بعيد هو أنت، وجودك يجعل عالمي أكثر إشراقا، قد تكوني قد تجاوزت حضني، لكنك لن تكبري أبدًا على قلبي، تذكري دائمًا كوني جريئة بما يكفي لاستخدام صوتك".

واستكملت: "كوني شجاعة بما يكفي للاستماع إلى قلبك، وقوية بما يكفي لتعيشي الحياة التي لطالما تخيلتيها، احلمي بحلم كبير، واجعلي حياتك مثيرة للعيش أكثر مما تتذكره، ثقي بنفسك بقدر ما أؤمن بك، لا يمكنني أن أعدك أن أكون هنا لبقية حياتك، ولكن يمكنني أن أعدك أنني أحبك إلى الأبد".

وأضافت: "أتمنى ألا تخافي أبداً من مواجهة الخصوم، أتمنى أن يكون لديك دائما موقف رابح تجاه الحياة، تذكري، إذا لم تفعلي أشياء جامحة وأنت صغيرة، فلن يكون لديك ما تبتسمي لأجله عندما تكوني كبيرة، عيد ميلادك الـ 18 سعيد حبيبتي".