"ثمة أخطاء ساذجة"..تعليق الحلفاوي بعد فوز الأهلي على أسوان ورسالته للسولية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على فوز النادي الأهلي على فريق أسوان بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد، ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "الأهلي كان عموما أفضل ولكن كانت ثمة أخطاء فردية ساذجة.. علامة الاستفهام المحيرة.. ماذا يحول بين السولية والعودة لمستواه؟ مالك يا أبو الكباتن؟ استعد شغفك سريعا".

وكان الحلفاوي، كتب تغريدة سابقة عن المباراة عقب انتهاء الشوط الأول، قال فيها: "شادي حسين.. أهم صفقات الميركاتو الصيفي على الإطلاق.. تحية لربيع ياسين ورجاله على العرض في الشوط الأول بعد استقبال الهدف".

وأضاف: "عبدالقادر يتجه للطريق الصحيح جماعيا.. تحية لحاتم بطيشة لحرصه على المهنية..الأهلي سيضاعف الهدف. ساڤيو الشوط الثاني".

المباراة أقيمت بين الفريقين على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز، وانتهت المباراة بفوز الأهلي على أسوان بهدف دون مقابل.

وجاء تشكيل الأهلي بالمباراة، كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق. خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة. خط الهجوم: شادي حسين.