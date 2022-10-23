مباراة الأهلي وأسوان.. ماذا قال نبيل الحلفاوي عن شادي حسين وربيع ياسين؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الفنان القدير نبيل الحلفاوي، عن الشوط الأول لمباراة الأهلي وأسوان، المقامة مساء اليوم الأحد، ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر: "شادي حسين.. أهم صفقات الميركاتو الصيفي على الإطلاق.. تحية لربيع ياسين ورجاله على العرض في الشوط الأول بعد استقبال الهدف".

وأضاف: "عبدالقادر يتجه للطريق الصحيح جماعيا.. تحية لحاتم بطيشة لحرصه على المهنية..الأهلي سيضاعف الهدف. ساڤيو الشوط الثاني".

المباراة أقيمت بين الفريقين على ملعب "الأهلي وي السلام" ضمن الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف دون مقابل.

وجاء تشكيل الأهلي بالمباراة، كالتالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: محمود متولي وعلي معلول ومحمد عبد المنعم وأكرم توفيق. خط الوسط: حمدي فتحي وأحمد عبد القادر وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة. خط الهجوم: شادي حسين.