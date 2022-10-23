شكرا لقرائتكم خبر عن جاستين بيبر مع هايلى بالدوين فى نزهة بعد احتفالهما بعيد زواجهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت أعين المصورين أحدث ظهور للثنائى جاستين بيبر وزوجته هايلى بالدوين، أثناء خروجهما معًا من مطعم في ويست هوليود، حيث يأتي ذلك بعدما احتفلا بعيد زواجهما خلال الشهر الجاري، وبعدما انتهي بيبر من جولته الغنائية الناجحة مؤخرًا بعد عدة تأجيلات بسبب ظروفه الصحية.



جاستين بيبر وزوجته

وكان جاستين بيبر أصيب فى وقت سابق بأزمة صحية تلخصت فى مرضه بمتلازمة "رامزي هانت"، جعلته غير قادر على تحريك نصف وجهه وغير قادر على الصعود إلى المسرح، مشيرا إلى أن هذا الفيروس هاجم عصب أذنه وأعصاب وجهه وأصابه بشلل في نصف وجهه الأيمن.



جاستين بيبر وهايلى

وأضاف بيبر: "كما تشاهدون.. هذه العين لا ترمش ولا أستطيع أن أبتسم على هذا الجانب من وجهي، فتحة الأنف هذه لا تتحرك، لذلك هناك شلل كامل في هذا الجانب من وجهي وهذا أمر خطير للغاية كما ترون، أتمنى ألا يكون الأمر كذلك لكن من الواضح أن جسدي يخبرني أنه يجب أن أتباطأ.. أتمنى أن تفهموا يا أصدقاء".

وسبق وأعلن المغنى الكندى جاستن بيبر إصابته بوعكة صحية، عبر خاصية ستورى حسابه على إنستجرام، قائلاً: "لا أصدق أننى أقول هذا، لقد فعلت كل شيء لكى أتحسن، لكن مرضى يزداد سوءًا.. قلبى ينفطر لدرجة أننى سأضطر إلى تأجيل العروض القادمة بسبب أوامر الأطباء، لكل الجماهير أحبكم كثيراً وسوف أستريح وأتحسن".