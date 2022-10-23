شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة الإخبارية.. عاصمة الخبر" بصوت أحمد فؤاد سليم.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عبر حسابه بموقع فيس بوك برومو لقناة القاهرة الإخبارية بصوت الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وذلك بعدما أعلن الطاهري عن أن أحمد فؤاد سليم هو الصوت الرسمي لقناة "القاهرة الإخبارية" المقرر انطلاقها خلال الأيام المقبلة، حيث يعد سليم من أهم الأصوات التي قدمت الـ voice over في التليفزيون الفترة الماضية، لما يتمتع به من صوت أجش ومميز بالإضافة إلى كونه واحدًا من أبرز الممثلين ونجوم الدراما في مصر .

تعتمد قناة "القاهرة الإخبارية" المقرر انطلاقها أول نوفمبر المقبل على شبكة ضخمة من المراسلين بمختلف عواصم العالم، لتكون في قلب الحدث بمجموعة مميزة ومحترفة من المراسلين.

وكشفت البروموهات الترويجية لقناة "القاهرة الإخبارية" عن وجود شبكة مراسلين في عواصم مهمة، إذ ظهر المراسلون خلال البرومو الترويجي قائلين عبارة "هنا القاهرة" مع ذكر العاصمة التي ينقلون منها التغطية الأخبارية، ومنها عواصم بروكسل ورام الله ومقديشيو وبرلين وتونس ودمشق وموسكو وبيروت وبغداد وعمان ونيروبي وعدن ومارسيليا وطرابلس وانقرة والخرطوم وواشنطن وبرلين واثينا وبني غازي وغيرها من العواصم.

تبث قناة القاهرة الإخبارية على تردد 11747V عمودي، وتستعين بالعديد من الكوادر الشبابية الجديدة وتطلق جيلا جديدا من الإعلاميين في مواجهة تحديات نقل المعلومات بدقة والحقيقة بحيادية، إلى جانب نخبة من أبرز الإعلاميين منهم عادل حمودة واميمة تمام وجمال عنايت وغيرهم.

ويؤكد وجود هذه المجموعة الكبيرة من المراسلين أن قناة القاهرة الإخبارية تستعد لانطلاقة قوية، ضمن شبكة قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تعد أول قناة إخبارية إقليمية مصرية وتأتى ضمن قطاع الأخبار الذى أعلنت الشركة عن تأسيسه برئاسة أحمد الطاهرى، رئيس القنوات الإخبارية للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.