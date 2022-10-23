شكرا لقرائتكم خبر عن قبل إحيائه حفلين فى كندا.. حكيم يروج للسياحة فى أهرامات الجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - روج النجم حكيم للسياحة المصرية من أمام أهرامات الجيزة من خلال نشره صورة له أمامها على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، وعلق عليها قائلاً: "أجمل وأعظم وأعرق مكان فى العالم"، ويأتي ترويجه قبل إحيائه حفلين غنائيين في كندا، يومى 10 و11 من شهر ديسمبر المقبل.



حكيم

وطرح النجم حكيم، أحدث أغانيه التي تحمل اسم "قول الله"، والأغنية من كلمات تامر حسين، ومن توزيع توما، إشراف فنى جورج سمير.

وتتميز الأغنية بالطابع المبهج، وحرص حكيم من خلالها على تقديم شكل موسيقى جديد، فضلا عن ظهوره فى لوك مختلف لم يعتاده جمهوره من قبل، وفى السياق ذاته يواصل حكيم تسجيل وتصوير عدة أغانى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة.

وكان النجم حكيم قد انتهى من تسجيل أحدث أغانيه بعنوان "سيبو سيبو"، كلمات محيى حوار، وألحان هانى فاروق، وتوزيع باسم منير، ومكساج المهندس أحمد جودة، ومن المفترض طرحها خلال الفترة المقبلة بعد تصويرها بطريقة الفيديو كليب.