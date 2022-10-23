بعد الفوز على سيراميكا..ماذا قال الروائي عمر طاهر عن لاعب الزمالك زكريا الوردي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

تحدث الروائي عمر طاهر، عن زكريا الوردي لاعب خط وسط نادي الزمالك، الذي كان يشارك اليوم الأحد في مباراة فريقه أمام سيراميكا كليوباترا ببطولة الدوري الممتاز.

وكتب طاهر، عبر حسابه على تويتر: "زكريا الوردي تحسه اسم روائي عراقي .. مش مجاله الكورة خالص".

تم تغيير اللاعب زكريا الوردي مع بداية أحداث الشوط الثاني من مباراة الزمالك وسيراميكا التي أقيمت مساء اليوم، وانتهت بفوز الزمالك بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

الهدف الأول جاء من رأسية رائعة للاعب سيف الجزيري في الدقيقة 10 من الشوط الأول. بينما الهدف الثاني جاء عن طريق تسديدة للاعب أحمد فتوح في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك 6 نقاط من فوز أمام سموحة بالجولة الأولى ويليه سيراميكا، بينما سيراميكا يتوقف رصيده عند ثلاث نقاط من فوزه على فريق المصري وخسارة أمام الزمالك.