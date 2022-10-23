كيف علق عمرو عرفة بعد فوز الزمالك على سيرامكا بالدوري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علق المخرج عمرو عرفة، على فوز الزمالك على فريق سيراميكا بهدفين دون رد، في اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء اليوم الأحد، ببطولة الدوري العام.

ونشر عرفة، فيديو هدف أحمد فتوح بالمباراة، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "إديله مياه إديله نار، أهو الزمالك فريق جبار أهو".

ونجح فريق الزمالك، في حصد ثلاث نقاط على حساب سيراميكا كليوباترا، بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز.

الهدف الأول جاء من رأسية رائعة اللاعب سيف الجزيري في الدقيقة 10 من الشوط الأول. بينما الهدف الثاني جاء عن طريق تسديدة اللاعب أحمد فتوح في الدقيقة 87.

بهذه النتيجة يحصد الزمالك 6 نقاط من فوز أمام سموحة بالجولة الأولى ويليه سيراميكا، بينما سيراميكا يتوقف رصيده عند ثلاث نقاط من فوزه على فريق المصري وخسارة أمام الزمالك.