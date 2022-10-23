بعد جدل مهاجمته"العوضي"..ويجز يرد: "مش عايز أعدل على حد ونيتي سليمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أثار مطرب الراب ويجز، حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، بعد تدوينة له عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام، انتقد فيها قيام البعض بالمتاجرة بفعل الخير، وهو ما تزامن مع موقف الفنان أحمد العوضي تجاه عامل النظافة.

وكتب ويجز، عبر "ستوري" حسابه على إنستجرام: "لما تعمل حاجة كويسة لحد متبقاش مرائي وتتاجر بقد إيه أنت بتحب تعمل خير.. اعمل وارمي البحر وبدل ما تاخد نصيبك من الشكر من الناس ربنا يكرمك من فضله.. بقينا في حاجة في منتهى الصورني، وأنا بعمل خير، يع".

وفسر رواد مواقع التواصل الإجتماعي رسالة ويجز، بأنه هجوم على الفنان أحمد العوضي عقب قيامه بدعوة عامل النظافة لتناول العشاء معه، بعدما مُنع من الجلوس وتناول الطعام داخل محل كشري التحرير.

ونشر ويجز، تدوينة أخرى يوضح فيها هدفه من رسالته السابقة، قائلا: "أهي دي المشكلة اللي مش بتكلم في حاجة عشانها.. تحبيشة الصحافة المصرية، أنا مش صاحي عايز أعدل على حد بعينه، ونيتي سليمة".

على جانب آخر، نشر الفنان أحمد العوضي، مقطع فيديو، عبر حسابه على "فيسبوك"، وعلق: "الناس اللي بتقول ده شو وصورت الراجل والكلام دا.. لو أخوك عنده مشكلة في الشارع بتجيب حقه قدام الناس.. في المكان اللي اتعمل عليه نمرة فيه.. اللي بينك وبين ربنا الصدقة.. أنا مورتكش اديته كام ولا عملت له إيه.. أنا جبرت بخاطره، لأن مَن صار بين الناس جابرًا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر".

وتابع: "الراجل اتكسر قدام الناس، فحقي أطلعه منصور قدام الناس برضو، ده من حقي ودوري لو ربنا مديني شُهرة أني استخدمها.. ربنا إداني الشهرة لسبب وبستخدمها في السبب اللي يرضي ربنا، ودي حاجة بيني وبين ربنا، أوعى تفتش في النوايا.. أنت مش قاضي في الأرض".

واستكمل: "كل الموضوع أني نزلت بوست لا صورته ولا حاجة، لأن أنا راجل ابن شارع، أنا قاعد في الشارع طول عمري، وهفضل في الشارع وهفضل أراضي في خلق الله.. دي حاجة بيني وبين ربنا".

وأوضح: "لما قابلت الراجل.. قُلت له هناكل أنا وأنت في طبق واحد، لأن كلنا واحد وولاد تسعة.. أنا مبسطها.. الدنيا مش كلها اللي أنت شوفته.. أنت أخويا وكلنا ولاد آدم، واللي عملته مش مقصود بيه شو ولا أي حاجة.. اللي أسعد الراجل أنه حس أنه منصور ولقى شغل".

وأضاف: "يا عم قلدني دي حاجة كبيرة أنك تفتح له باب رزق، وأنا ربنا جعلني سبب لوظيفته الجديدة، أنا مش ناقص شهرة، بس بصدر لك حاجة كويسة.. لو عايز تقلدني قلدني أنك تجبر خاطر الناس، وربنا يقدرنا على فعل الخير".

كان انتشر مقطع فيديو مساء الجمعة الماضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوضح رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، وهو ما لاقى انتقادات موسعة لهذا التصرف عبر السوشيال ميديا.