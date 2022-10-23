فن ومشاهير

إيمان العاصي تنشر صورة جريئة والجمهور يعلق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت الفنانة إيمان العاصي صورة "سيلفي"، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت العاصي، في الصورة بملابس جريئة، من أحدث ظهور لها.

وانهالت تعليقات الجمهور على الصورة وجاءت كالتالي: "قمر، الدلع كله، جميلة، شياكة، نجمتنا القمر، قلبي ياناس".

وكانت آخر أعمال الفنانة إيمان العاصي، فيلم "فارس" الذي تم رفعه من السينمات لضعف إيراداته.

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، إيمان العاصي، حسين فهمي، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، و اللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبدالله، تأليف حسام موسى، ومن إخراج رؤوف عبدالعزيز.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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