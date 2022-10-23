"مش ناقص شهرة".. أحمد العوضي يرد على منقدي نشر صورة عامل نظافة "كشري" التحرير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

رد الفنان أحمد العوضي على بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين انتقدوه بعد نشر صورة عامل النظافة صاحب واقعة كشري التحرير، بعد ظهوره معه بالأمس، وتوفير وظيفة له.

ونشر العوضي مقطع فيديو، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، ليرد به قائلًا: "الناس اللي بتقول ده شو وصورت الراجل والكلام دا.. لو أخوك عنده مشكلة في الشارع بتجيب حقه قدام الناس.. في المكان اللي اتعمل عليه نمرة فيه.. اللي بينك وبين ربنا الصدقة.. أنا مورتكش اديته كام ولا عملت له إيه.. أنا جبرت بخاطره، لأن مَن صار بين الناس جابرًا للخواطر أدركه الله في جوف المخاطر".

وأضاف :" الراجل اتكسر قدام الناس، فحقي أطلعه منصور قدام الناس برضو، ده من حقي ودوري لو ربنا مديني شُهرة أني استخدمها.. ربنا إداني الشهرة لسبب وبستخدمها في السبب اللي يرضي ربنا، ودي حاجة بيني وبين ربنا، أوعى تفتش في النوايا.. أنت مش قاضي في الأرض".

وتابع العوضي: "كل الموضوع أني نزلت بوست لا صورته ولا حاجة، لأن أنا راجل ابن شارع، أنا قاعد في الشارع طول عمري، وهفضل في الشارع وهفضل أراضي في خلق الله.. دي حاجة بيني وبين ربنا".

واستكمل: "لما قابلت الراجل.. قُلت له هناكل أنا وأنت في طبق واحد، لأن كلنا واحد وولاد تسعة.. أنا مبسطها.. الدنيا مش كلها اللي أنت شوفته.. أنت أخويا وكلنا ولاد آدم، واللي عملته مش مقصود بيه شو ولا أي حاجة.. اللي أسعد الراجل أنه حس أنه منصور ولقى شغل".

واستطرد: "يا عم قلدني دي حاجة كبيرة أنك تفتح له باب رزق، وأنا ربنا جعلني سبب لوظيفته الجديدة، أنا مش ناقص شهرة، بس بصدر لك حاجة كويسة.. لو عايز تقلدني قلدني أنك تجبر خاطر الناس، وربنا يقدرنا على فعل الخير".

كان انتشر مقطع فيديو مساء الجمعة الماضية عبر صفحات التواصل الاجتماعي يوضح رفض إدارة فرع كشري التحرير جلوس أحد عمال النظافة داخل صالة المطعم، وهو ما لاقى انتقادات موسعة لهذا التصرف عبر السوشيال ميديا.