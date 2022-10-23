مصطفى كامل: محدش هيغني غير بفرقة موسيقية وميرضيش ربنا إننا نغني بحديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الفنان مصطفى كامل، إنه سيلغي مصطلح أغاني المهرجانات من الحياة الفنية في مصر، وذلك في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر نقابة المهن الموسيقية بوسط البلد.

وتابع: "خالص أهدافنا جميعا هو الحفاظ على هوية وريادة مصر الفنية، والثوابت والتقاليد".

واستكمل: "هتجيب فرقة موسيقية وهتشغلي موسيقيين، النقابة مش كرسي قاعد عليه واحد، النقابة دي قانون ولائحة ومش نقيب بيتقاله يا سيادة النقيب، النقابة دي عمل خدمي، وعندنا قانون ولائحة تجبر اللي بيغني يشغل فرقة موسيقية".

وأضاف: "إنتوا كسبتم ربنا يزيدكم، لكن إحنا ماينفعش يبقى عندنا عضو عامل ونغني بحديدة والكلام ده ميرضيش ربنا ولا ينفع ومش مقبول، اللي مش عاجبه أنا بشكره وبقوله إنت مش مننا".

وكان الفنان مصطفى كامل قد بدأ حديثه في المؤتمر قائلا: "اللي هيعمل كده مش هيغني تاني ولا هيلمس مايك تاني، إحنا عاملين إقرارت إن مفيش معندناش كلمة مهرجانات، وهتدوني وعد من كل اللي قاعدين واللي بيسمعوني برة مش عايز أسمع اللفظ ده تاني