"اللي هيكتب كلمة أغاني مهرجانات في فيديو له يعتبر نفسه مشطوب".. قرار جديد لنقيب الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية، في المؤتمر الصحفي الذي عقد من قليل بمقر نقابة الموسيقيين بوسط البلد، إن هناك تصنيفات واحدة درجة مطرب شعبي، والأخرى سوف يتم تقديمها مع مراعاة للعادات والتقاليد والكلمة، ومراعاة لبلدنا وستكون اسمها شعبة أداء صوتي

وتابع: "اللي هلاقيه في فيديو كاتب كلمة أغاني مهرجانات يعتبر نفسه مشطوب، إحنا هنلغي لفظ مهرجانات ده من حياتنا".

وأضاف: "الأساتذة موافقين نقول شعبة أداء صوتي، كل عضو هيقرها وهيبقى زيه زي أي مطرب شعبي، مفيش تاني مهرجانات معندناش لفظ يتكتب اسمه مهرجانات".

وكان الفنان مصطفى كامل قد بأد حديثه في المؤتمر قائلا: "اللي هيعمل كده مش هيغني تاني ولا هيلمس مايك تاني، إحنا عاملين إقرارت إن مفيش معندناش كلمة مهرجانات، وهتدوني وعد من كل اللي قاعدين واللي بيسمعوني برة مش عايز أسمع اللفظ ده تاني".