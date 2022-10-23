"مش عايز أسمع كلمة مهرجانات تاني".. مصطفى كامل يكشف عن قرار جديد بمؤتمر الموسيقيين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

قال الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية في مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر نقابة الموسيقيين بوسط البلد، إن النقابة لن توافق على لفظ مطرب مهرجانات.

وتابع: "اللي هيعمل كده مش هيغني تاني ولا هيلمس مايك تاني، إحنا عاملين إقرارت إن مفيش معندناش كلمة مهرجانات تاني، وهتدوني وعد من كل اللي قاعدين واللي بيسمعوني برة مش عايز أسمع اللفظ ده تاني".

وأوضح أن هناك تصنيفات واحدة درجة مطرب شعبي، والأخرى سوف يتم تقديمها مع مراعاة للعادات والتقاليد والكلمة، ومراعاة لبلدنا وستكون اسمها شعبة أداء صوتي.

يذكر أن المؤتمر حضره عدد من أعضاء مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، بالإضافة لعدد من مطربي المهرجانات وهم: حمو بيكا، شحتة كاريكا، عنبة، أورتيجا.