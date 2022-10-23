شكرا لقرائتكم خبر عن ليست مجرد نزهة.. براد بيت يحضر لفيلم عن سباقات فورمولا 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن زيارة براد بيت الأخيرة لسباقات الفورمولا وان لم تكن بغرض حضور السباق للتنزه فحسب، وإنما بهدف التحضير لعمل جديد، حول السباقات، يساهم فيه النجم الشهير حسب موقع الديلي ميل على أن يعرض العام المقبل 2023.

والذى سيعرض على إحدى المنصات وتحديداً منصة "Apple TV" باسم Formula One وفقًا لما ذكره التقرير مؤخراً.



براد بيت

وكانت أعين المصورين رصدت الممثل الشهير براد بيت مؤخراً، وهو يستمتع بحضور سباق الجائزة الكبرى الأمريكي للفورمولا 1 في أوستن، تكساس الجمعة الماضية، ورغم وجود شائعات تربطه بعارضة أزياء إميلي راتاجكوفسكي إلا أنه تجاهل كافة الشائعات وفقاً لتقرير الديلي ميل الذى أكد أن نجم هوليود أعزب حالياً ولا يرتبط بأى علاقة.

من ناحية أخري حقق فيلم Bullet Train للممثل العالمى براد بيت إيرادات وصلت إلى 239 مليونًا و101 ألف دولار بدور العرض حول العالم، خلال أول شهر ونصف على طرحه.



براد بيت

وانقسمت إيرادات فيلم Bullet Train وقتها بين 103 ملايين و203 آلاف دولار بدور العرض الأمريكية، و 135 مليونًا و 900 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلي عن الحياة، لكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة في قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.