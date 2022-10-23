شكرا لقرائتكم خبر عن شروط مصطفى كامل لضبط أغانى المهرجانات.. ومطربوها يوافقون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النجم مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقين، خلال الاجتماع الخاص بشأن مطربي المهرجانات، السماح لمطربي المهرجانات بالغناء خلال الفترة المقبلة تحت شعبة الأداء الصوتي.

وقال مصطفي كامل إن جميع مطربي المهرجانات يمارسون المهنة، وذلك بعد الإمضاء على قرار بعده شروط منها:

1 - التوقف عن جميع الألفاظ الخارجة للذوق العام والبذئية

2 - الغناء برفقة فرقة موسيقية مكونة من 12 عضوا عاملا

3 - أخذ موافقة من النقابة لممارسة العمل بالخارج



ومن يخالف هذة القرارات سيمنع من الغناء خلال فترته النقابية.

ووافق على تلك الشروط كل مطربي المهرجانات الذين حضروا الاجتماع الخاص بشأن ملف المهرجانات منهم حسن شاكوش وعنبة وأورتيجا.

وقال المطرب حسن شاكوش خلال الاجتماع الخاص بشأن مطربي المهرجانات هناك موضوع لابد التحدث عنه، وهستغل الموقف دلوقتي وأقول إننا نساعد الموسيقيين المرضى وقاعدين في البيت ويطلعلهم جزء ولو بسيط حتى لو جنيه.

ورد عليه مصطفى كامل مشكور جدًا بس ده ميتقالش كده على العلن، فيه صندوق تبرعات وإعانات، احنا مبنشحتش من حد.

واعتذر المطرب حسن شاكوش لعازفي الإيقاع قائلا : حقكم عليا.

وقال الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين ان هناك شعبتين في النقابة الأولى شعبة مطرب شعبي جيد وشعبة اداء صوتي يتم تجديدها ربع سنوي.

وأضاف لابد من احترام الجمهور والذوق العام، واوجه الشكر للنقيب السابق هاني شاكر علي فترة توليه منصب نقابة الموسيقيين وتحمله الوضع وربنا يديله الصحة.

وأكد النجم مصطفى كامل نقيب الموسيقيين خلال الاجتماع الخاص بشأن مطربي المهرجانات أنه لايوجد حاجة تاني اسمها مهرجانات، واي شخص يخالف اداب المهنة مش هيشتغل تاني ولابد احترام الذوق العام، مشيرا مفيش عنوان اغنية يتكتب تحتها مهرجانات .

ووصل منذ قليل كل من مطربي المهرجانات نقابة الموسيقيين منهم حمو بيكا واورتيجا وشحته كاريكا وعنبة لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بشأن ملف المهرجانات بحضور مصطفى كامل وحلمي عبد الباقى.

وكان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع قبل الماضي داخل نقابة المهن التمثيلة بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

كما حل ضيفاً على تليفزيون الخليج 365 بعد فوزه في الانتاخابات إذ قال خلال اللقاء تصريحات عديدة منها : "هناك شلة متحكمة في أمور النقابة وبتاكل الأخضر واليابس وبأمر الله مش هسيبهم.. أنا معنديش هزار".

وقال مصطفي كامل: "بخسر الدنيا بسبب صراحتي، ومش عايز أضايق ناس عزاز عليا وهاني شاكر قيمة كبيرة وصديق عمر".

وأكمل مصطفي كامل: "فى تهديدات وصلت للنقابات الفرعية بتقول لو منحت صوتك لمصطفي كامل هنشيل النقابة الفرعية بمجلسها وده عيب.. وصلنا لمرحلة سيئة إحنا مش في غابة ولازم الشئون القانونية بالنقابة تزكي العدل ومش كل السرقات ليها مستندات تبث الواقعة".

وأقر مؤخرا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023 مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيهًا وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أي إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.