شكرا لقرائتكم خبر عن الطليعة يستقبل عروض "إبداع 10" المتميزة فى "30 ليلة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي بوزارة الثقافة، والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، إنه في إطار التعاون المثمر بين وزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، تستضيف فرقة مسرح الطليعة بالبيت الفني للمسرح العروض الفائزة ضمن فعاليات مهرجان "إبداع" في دورته العاشرة لعام 2023، وذلك بداية من 30 أكتوبر الجاري وحتى نهاية شهر نوفمبر المقبل.

وأضاف المخرج عادل حسان مدير فرقة مسرح الطليعة أن هذه الاستضافة تهدف إلى تقديم طاقات شبابية واعدة على مسرح الطليعة من خلال 3 عروض فائزة بالجوائز الأولى فى مهرجان إبداع، وهي"بنت القمر" من إنتاج جامعة حلوان و إخراج محمد السوري في الفترة من 30 أكتوبر حتى 6 نوفمبر، عرض "صلة" من إنتاج كلية الآداب بجامعة عين شمس وإخراج أحمد علاء في الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر، وعرض "كتيبة نغم" من إنتاج منتخب جامعة عين شمس وإخراج شادي سرور، في الفترة من 20 إلى 30 نوفمبر.