مصطفى كامل: مفيش حاجة بعد كده اسمها "أغانى مهرجانات" تانى

القاهرة - سامية سيد - أكد النجم مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال الاجتماع الخاص بشأن مطربي المهرجانات أنه لا يوجد حاجة تاني اسمها مهرجانات، وأي شخص يخالف آداب المهنة مش هايشتغل تاني ولابد من احترام الذوق العام، مفيش عنوان أغنية يتكتب تحتها مهرجانات.

ووصل منذ قليل كل من مطربي المهرجانات نقابة الموسيقيين منهم حمو بيكا وأورتيجا وشحته كاريكا وعنبة لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بشأن ملف المهرجانات بحضور مصطفى كامل وحلمي عبد الباقى.

وكان مصطفى كامل فاز بمنصب نقيب الموسيقيين في الانتخابات، التي أجريت الأسبوع قبل الماضي داخل نقابة المهن التمثيلية بشارع البحر الأعظم بالجيزة.

وشهدت الانتخابات على مقعد نقيب المهن الموسيقية تنافس 4 أعضاء هم مصطفى حلمى ومصطفى كامل وشريف حمدى وعلاء سلامة.

كما حل ضيفاً على تليفزيون الخليج 365 بعد فوزه في الانتاخابات إذ قال خلال اللقاء تصريحات عديدة منها : "هناك شلة متحكمة في أمور النقابة وبتاكل الأخضر واليابس وبأمر الله مش هسيبهم.. أنا معنديش هزار".

وقال مصطفي كامل: "بخسر الدنيا بسبب صراحتي، ومش عايز أضايق ناس عزاز عليا وهاني شاكر قيمة كبيرة وصديق عمر".

وأكمل مصطفي كامل: "فى تهديدات وصلت للنقابات الفرعية بتقول لو منحت صوتك لمصطفي كامل هنشيل النقابة الفرعية بمجلسها وده عيب.. وصلنا لمرحلة سيئة إحنا مش في غابة ولازم الشئون القانونية بالنقابة تزكي العدل ومش كل السرقات ليها مستندات تبث الواقعة".

وأقر مؤخرًا مصطفى كامل نقيب الموسيقيين أيضا زيادة المعاشات بنسبة 10%؜ من الشهر المقبل، و10%؜ أخرى بدءًا من يناير 2023 مؤكدًا أنه يحاول زيادتها أكثر، وأيضًا زيادة المبلغ المالى للعلاج إلى 450 جنيهًا وبخصوص إجراء العمليات الجراحية زادت إلى 20 ألفًا بدلاً من 15 ألف جنيه، وأيضًا يصرف لأسرة العضو المتوفى بمجرد التأكد من وفاته بدل بدون أي إجراءات ورقية، مع صرف مبلغ 3 آلاف جنيه.