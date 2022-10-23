شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الطاهرى يعلن انضمام الإعلامى العراقى رعد عبد المجيد للقاهرة الإخبارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد الطاهرى انضمام الإعلامى العراقى رعد عبد المجيد، على قائمة مذيعي قناة "القاهرة الإخبارية"، تحت شعار "هنا عاصمة الخبر، والمقرر أن تنطلق رسميًا خلال الأيام المقبلة، ويعد رعد من الإعلاميين العراقيين البارزين، له صولات وجولات فى الإعلامى العربى وتحديدًا في الشأن العراقى .

كما أعلن الطاهرى عن اختيار الفنان القدير أحمد فؤاد سليم ليصبح الصوت الرسمى لقناة "القاهرة الإخبارية"، حيث يعد سليم من أهم الأصوات التي قدمت الـ voice over في التليفزيون الفترة الماضية، لما يتمتع بع من صوت أجش ومميز، بالإضافة إلى كونه واحداً من أبرز الممثلين ونجوم الدراما في مصر .

من ناحية أخرى كان الإعلامى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعلن مؤخراً أن إطلاق قناة القاهرة الإخبارية، مسئولية كبيرة، موضحا أن رد الفعل كان عظيما مع قرب انطلاقها، لأنها كانت مطلب للمشاهد المصرى، وقد لمسنا بقوة هذا المطلب على مدار العام الماضى عندما تناولت إكسترا نيوز الحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف أمس خلال مداخلة مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "المشروع ليس وليد اللحظة، والتفكير المؤسسى فى المشروع بدأ منذ عام 2017، وتوقف لفترة ثم جاءت أزمة كورونا، وفى يوليو 2021 جاءت التوجيهات من الشركة المتحدة بفتح الملف مرة أخرى، وبدأت عملية التجهيز، بجوار عملية تطوير إكسترا نيوز".

وقال: "نطمح أن يكون هناك قناة إخبارية كبرى تليق بالمشاهد المصرى والعربى، وهدفنا أن نصل لكل بيت عربى، وأسأل الله أن يوفق كل زملائى ويكونون على قدر هذا الموقف".

وفى سياق متصل أشاد الإعلامى عمرو خليل، بآخر استعدادات إطلاق القناة الإخبارية، قائلا: "مشروع القناة الإخبارية مصرية بمواصفات إقليمية وأبعاد دولية، وفى حالة من الارتياح والثقة أن القادم أفضل فى هذه النقطة، وأن يكون عندنا قناة تتمتع بالمصداقية والحداثة".