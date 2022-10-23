شكرا لقرائتكم خبر عن "مكسرات عم أمين" مسرحية كوميدية اجتماعية تنطلق الخميس على مسرح الهوسابير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في رسالة مهمة للأسرة والمجتمع، تنطلق الخميس أولى ليالى المسرحية الكوميديا الاجتماعية "مكسرات عم أمين"، على خشبة مسرح الهوسابير.

المسرحية الكوميديا الاجتماعية مكسرات عم أمين، من تأليف سامى حسانى وإخراج الفنان المبدع محمد سامي حسانى ومخرج منفذ العرض ولاء محمد إمام، وتضم المسرحية مجموعة من نجوم المسرح على رأسهم الفنان الكبير أحمد ماهر والفنان عادل عزت والفنان الدكتور ماجد عبد العظيم، ومجموعة كبيرة من نجوم شباب المسرح المصرى.

ولو عايز تعرف قصة وحكاية"عم أمين"، أو ما يدور عنه العرض المسرحى فتحكى قصة الصراع بين الإنسان والمادة وضرورة إعلاء القيم والمبادئ والأخلاق في إطار كوميدى اجتماعى.