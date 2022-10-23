شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة بول ووكر تسير على خطى والدها فى اللهو والسباحة مع التماسيح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت ميدو ووكر ابنة الممثل الراحل بول ووكر، بعض اللقطات من مغامرتها مع التماسيح عبر صفحتها على "إنستجرام"، في وقت سابق من أمس السبت، وشاركت العارضة البالغة من العمر 23 عامًا، مع متابعيها لحظات لا تُنسى، حيث قضت وقتًا بالقرب من التمساح والثدييات البحرية في بحيرة مستنقعات، وفقا لموقع "ديلى ميل".

ميدو ووكر، وهي ابنة الممثل الراحل بول ووكر، شاركت أيضًا صورًا لوالدها وهو يفعل الشيء نفسه عندما كان أصغر سناً فى إشارة إلى أنها تسير على خطى والدها الراحل، وشاركت ميدو ووكر صورة لنفسها وهي تتجول داخل زورق الكاياك على البحيرة ذات المناظر الخلابة.



تقرير ديلى ميل

ارتدت تيشرت أحمر قصير الأكمام مكتوبًا على المقدمة "Ciao Bella" ، مما يعني مرحبًا أو وداعًا أيها الجميل بالإيطالية، كما شاركت النجمة مقطع فيديو تمساحًا يسبح بالقرب منها وهي تقضي وقتًا على المياه المتلألئة، وفى "ستورى" حسابها على انستجرام، شاركت ميدو، أيضًا، صورة مجمعة لها مع التماسيح جنبًا إلى جنب مع والدها الراحل وأيضًا مع الزواحف.



ابنه بول ووكر



ميدوو ووكر



ستورى ابنه بول ووكر

توفى باول ووكر في 30 من نوفمبر عام 2013 عندما كانت ابنته في 15 من عمرها في حادث سيارة أثناء تصويره الجزء السابع من سلسلة أفلام Fast & Furious وفي عام 2021 حضرت ميدو العرض الأول للجزء التاسع من فيلم Fast & Furious.

وكان الممثل فين ديزل صرح في وقت سابه بأنه من الممكن أن تظهر ابنة النجم الراحل في الجزء الجديد من Fast & Furiousوتحدث لـ برنامج "Daily Pop"، "دعوني لا اخبركم بأسرار العمل ولكن دعونا نقول أنه لا يوجد شيء مستبعد"، وأضاف أن "ميدو مقربة جدا من العائلة وهي أول من عايدته في يوم عيد الأب"، وقال "استطيع القول أن افضل شيء اراه هي كونها مع ابنائي مندمجين معا وأشعر انني علي حماتيها من أي شيء قد تتعرض له".