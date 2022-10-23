شكرا لقرائتكم خبر عن مونيكا بيلوتشى باللون الأسود ضمن فعاليات مهرجان لوميير بـ ليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدت أيقونة السينما الإيطالية مونيكا بيلوتشي في أناقتها الدائمة حينما ظهرت في زي أسود بالكامل مع تيم بيرتون في مهرجان لوميير السينمائي الرابع عشر في مدينة ليون بفرنسا، وقد وقفت الممثلة الإيطالية البالغة من العمر 58 عامًا، إلى جانب تيم بيرتون الحائز على جائزة لوميير ظهر يوم السبت الماضى.

ثم توجهوا بعدها لمشاهدة إعادة إنتاج فيلم وثائقي صامت، تم إخراجه عام 1895 من قبل المخرج الفرنسي الراحل لويس لوميير.



مونيكا بيلوتشى

وكانت مونيكا بيلوتشي خطفت الأنظار ضمن فعاليات مهرجان فينسيا السينمائى الدولى فى سبتمبر الماضى، وذلك بعدما تألقت خلال المهرجان بظهورها بفستان أسود مميز للفنانة التي سبق وصنفت على أنها المرأة الأكثر جمالاً وجاذبية على مستوى العالم في العديد من المناسبات، إذ حافظت مونيكا على جمالها وجاذبيتها في ظهورها الأخير.



مونيكا بيلوتشى مع لومير

فى بداية التسعينيات بدأت مونيكا مشوارها الفنى، وفى عام 1996 بدأت نجوميتها بمشاركتها فى فيلم The Apartment، احتلت المركز 21 من بين 100 امرأة الأكثر إثارة بكل العصور وفقا لمجلة Men's Health، والمرتبة الأولى فى قائمة النساء الأكثر جاذبية وفقا لمجلة AskMen عام 2002.



مونيكا بيلوتشى

تزوجت لأول مرة من كلاوديو كارلوس باسو عام 1990 وانفصلا بعد 4 أعوام، وتزوجت من النجم الفرنسى فينسنت كاسيل عام 1999 بعد قصة حب جمعتهما فى فيلم The Apartment، وأنجبت منه "ديفا" عام 2004 و"ليونى" عام 2010 وانفصلا عام 2013.