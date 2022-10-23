شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تفاصيل تحضيرات براد بيت لفيلم عن فورمولا 1 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شوهد النجم العالمى براد بيت برفقة لويس هاميلتون، يتناولا العشاء فى أوستن للتخطيط لفيلم جديد عن "فورمولا 1"، مع الرئيس التنفيذى لشركة Liberty Media، ورئيس F1، ومرسيدس، Toto Wolff.

وفى نفس السياق ظهر براد بيت، متألقا أثناء حضوره سباق الجائزة الكبرى الأمريكى للفورمولا 1 فى أوستن، بتكساس، وعلى الرغم من وجود دوامة شائعات مؤخرًا تربطه بإميلى راتاجكوفسكى، فمن الواضح أنه عازب مؤهل الآن حيث شوهدت الأسبوع الماضى وهى برفقة شخص آخر فى نيويورك.

وحسب التقارير المنشورة يتقابل الثنائى براد بيت، وإميلى راتاجكوفسكى، أحياناً، لكنهما "لا يتواعدان"، هذا ما قالته المصادر لصفحة page six المختصة بمتابعة أخبار المشاهير، تابعت المصادر أن براد وإميلى خرجا عدة مرات معًا، لكن الثنائى لم يتواعدا رسميًا.

وكانت هناك تكهنات بأن إميلى التى رفعت دعوى طلاق ضد زوجها المنفصلة عنه سيباستيان بير ماكلارد، فى وقت سابق من هذا الشهر كانت هى وبراد يتواعدان سراً، ولكن أحد المطلعين فى هوليوود أكدّ لـ Page Six أيضًا أن" الناس كانوا يتكهنون بهذا الأمر منذ فترة. براد لا يواعد أحدا.. لقد شوهد كل من براد وإميلى عدة مرات معًا".

وعلى جانب آخر، حقق فيلم Bullet Train للممثل العالمى براد بيت، إيرادات وصلت إلى 239 مليونًا و 101 ألف دولار بدور العرض حول العالم، خلال أكثر من شهر على طرحه، و348 طرح يوم 5 أغسطس الماضى.

وانقسمت إيرادات فيلم Bullet Train بين 103 ملايين و 203 آلاف دولار بدور العرض الأمريكية، و 135 مليونًا و 900 ألف دولار بدور العرض حول العالم.

يدور فيلم Bullet Train حول Ladybug القاتل الذى يقرر التخلى عن الحياة، لكن يتم اختياره من قبل معالجته ماريا بيتل من أجل الحصول على حقيبة فى قطار سريع متجه من طوكيو إلى موريوكا، وعلى متن القطار يوجد مجموعة من القتلة الذى بمجرد دخولهم يكتشفون أن أهدافهم كلها مرتبطة ببعضها البعض.