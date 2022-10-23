حمو بيكا وعنبة وأورتيجا في مؤتمر الموسيقيين لمناقشة ملف مطربي المهرجانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تصوير- إسلام فاروق:

أقيم منذ قليل بمقر نقابة المهن الموسيقية بوسط البلد، مؤتمر صحفي لمناقشة ملف مطربي المهرجانات بحضور نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل وعدد من أعضاء مجلس إدارة النقابة.

وحضر الاجتماع عدد من مطربي المهرجانات من بينهم حمو بيكا، شحتة كاريكا، عنبة، أورتيجا، وغيرهم.

وكان الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية عقد قبل أسبوع تقريبا، أول اجتماع بعد توليه المنصب وفوزه بالانتخابات، في مقر النقابة بوسط البلد، بحضور الفنان حلمي عبدالباقي والفنان نادر أبو الليف، وعدد من أعضاء النقابة، وأعلن مجموعة من القرارات